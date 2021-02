UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje "o restabelecimento" da "confiança entre os cidadãos e o Estado" como "pedra angular para travar o avanço" do terrorismo no Sahel, em complemento das ações de segurança para a estabilização.

Costa, que intervinha por videoconferência na cimeira de chefes de Estado do G5 do Sahel, em N´Djamena, frisou que esse restabelecimento deve assentar "num regime robusto de proteção dos direitos e liberdades fundamentais das populações, no desenvolvimento económico e também na luta contra todos os crimes cometidos contra elas, independentemente dos autores".

O primeiro-ministro português sublinhou que a participação de Portugal nas ações de estabilização na região foi sempre orientada, "em linha com a abordagem global da União Europeia", "na importância de complementar as ações imediatas, ao nível da segurança, com uma estratégia de longo prazo que promova as condições de base do desenvolvimento socioeconómico e a afirmação do Estado como única autoridade no seu território".