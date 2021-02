Óbito/Salgado de Matos

O antigo ministro e dirigente socialista João Soares lamentou hoje a morte do jurista, sociólogo e investigador Luís Salgado de Matos, lembrando a sua prisão pela PIDE em 1965 quando era estudante de Direito.

"Acabo de receber a notícia triste da morte do meu velho amigo Luís Filipe Salgado Matos. Conhecemo-nos há muitos, muitos anos. Fomos contemporâneos no Colégio Moderno e na Faculdade de Direito de Lisboa. Seu pai era grande amigo do meu avô João Soares", escreveu João Soares na rede social Facebook.

Nesta mensagem, o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa assinala a oposição de Salgado de Matos ao regime do Estado Novo, lembrando que "foi um dos numerosos estudantes universitários presos pela PIDE em 1965".