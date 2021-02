UE/Presidência

Portugal prevê 1.032 milhões de euros para projetos de melhoria dos sistemas de transporte coletivo, inclusive expansão das redes de Metro de Lisboa e do Porto, segundo o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), colocado hoje em consulta pública.

Confirmando o esboço do PRR, apresentado em outubro, o Governo avança com o investimento na expansão da rede de Metro de Lisboa, da linha Vermelha até Alcântara, com 304 milhões de euros, e na expansão da rede de Metro do Porto, entre a Casa da Música e Santo Ovídio, com 299 milhões de euros.

Segundo o PRR, colocado hoje em consulta pública pelo Governo, outros projetos incluídos na componente de mobilidade sustentável são o metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures, avaliado em 250 milhões de euros, e a Linha BRT Boavista - Império, que consiste numa nova linha de Transporte Público em Sítio Próprio, num investimento de 83 milhões de euros.