O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê 230 milhões de euros para a promoção do trabalho digno, que irá permitir apoiar a criação de 30 mil postos de trabalho permanentes e será operacionalizado pelo IEFP.

De acordo com o documento, que entrou hoje em consulta pública, "no âmbito da promoção do trabalho digno será necessário promover o incentivo à criação de emprego permanente de caráter excecional e que deverá vigorar durante um período limitado de tempo - i.e. 12 meses, com possibilidade de prorrogação em função da evolução do contexto e cumprimento das metas, no período 2021-2022".

O Governo espera que este financiamento, operacionalizado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), permita "apoiar a criação de 30 mil postos de trabalho permanentes".