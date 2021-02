Actualidade

Os autarcas dos cinco municípios do litoral alentejano manifestaram hoje preocupação com os atrasos dos investimentos nas ligações ferroviárias e rodoviárias na região e exigiram ao Governo "rapidez na execução dos projetos".

"A segurança das populações e o desenvolvimento económico dos concelhos não podem ser afetados com estes atrasos", alertou a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a CIMAL, esta posição foi assumida pelos presidentes das câmaras municipais de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines durante uma reunião com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.