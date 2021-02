UE/Presidência

A Região Autónoma dos Açores pretende investir 116 milhões de euros em projetos no âmbito da transição energética, segundo o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), hoje colocado em consulta pública.

O PRR de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.

De acordo com o documento, o investimento açoriano visa "aumentar a participação dos recursos energéticos renováveis na produção de eletricidade, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, reduzir a dependência energética e melhorar a segurança do aprovisionamento de energia".