Covid-19

A Hungria tornou-se o primeiro país na União Europeia (UE) a comprar a vacina desenvolvida na China, depois de receber hoje 550 mil doses da Sinopharm, que serão administradas a 275 mil pessoas, adiantou a Associated Press (AP).

Segundo aquela agência de informação, um avião com as vacinas desenvolvidas por uma empresa estatal chinesa aterrou esta manhã no aeroporto internacional de Budapeste, vindo de Pequim, mas a vacinação com a Sinopharm só começará depois da avaliação do Centro Nacional de Saúde Pública da Hungria.

No total, a Hungria espera receber cinco milhões de doses da Sinopharm durante os próximos quatro meses, o suficiente para tratar 2,5 milhões de pessoas, num país com quase 10 milhões de habitantes.