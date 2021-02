Actualidade

Uma ponte sobre a albufeira de Alqueva na estrada que liga os concelhos alentejanos de Moura e Mourão apresenta "fissuras com alguma expressão" no tabuleiro e os dois municípios já promoveram uma inspeção à estrutura.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Câmara de Moura, no distrito de Beja, indicou que foi detetado "um conjunto de fissuras, com alguma expressão, na parte inferior do tabuleiro da Ponte do Alcarrache", na estrada nacional (EN) 385.

Segundo o município, foram desenvolvidos "esforços", juntamente com a autarquia de Mourão, no distrito de Évora, para a realização de uma inspeção ao tabuleiro da ponte, por empresa especializada, a qual teve início na segunda-feira.