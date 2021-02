Covid-19

A Comissão Europeia (CE) confirmou hoje que a farmacêutica Moderna entregará menos doses da sua vacina contra a covid-19 durante o mês de fevereiro, esperando-se que em março recupere o ritmo de distribuição.

"Foi anunciado algum atraso nas entregas, mas será compensado no mês de março", disse hoje a porta-voz para a Saúde, Vivian Loonela, sem especificar quantas doses da vacina estão em causa.

O atraso anunciado pela Moderna é o terceiro infligido à União Europeia pelas farmacêuticas, depois do já resolvido pela Pfizer-BioNTech em fevereiro, e o da AstraZeneca, que entregará 40 milhões de doses no primeiro trimestre, metade do que foi contratualizado, refere a agência EFE.