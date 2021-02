Actualidade

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, acompanhando a subida do preço do barril de petróleo.

Às 14:51 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,34% para 31.566,58 pontos e o Nasdaq avançava 0,40% para 14.152,48 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,18% para 3.942,37.