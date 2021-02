Covid-19

Mais de 183 mil pessoas utilizaram desde domingo o simulador 'online' para consultar as listas de vacinação contra a covid-19, um processo que tem levantado algumas dificuldades, mas que têm vindo a ser resolvidas, segundo o presidente da SPMS.

"Nós estamos atentos aos erros que vão surgindo no sistema, muitos têm a ver com o facto de ser uma ferramenta nova, as pessoas não estão familiarizadas com a mesma e nem sempre a usam nas melhores condições", disse hoje à agência Lusa o presidente da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro.

Este responsável adiantou que, "na medida do possível", têm procurado aperfeiçoar esta ferramenta e tentar que "seja menos sensível ao erro de operação".