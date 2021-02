Actualidade

Madrid, 16 fev 2021 - O Governo espanhol aprovou hoje o prolongamento por mais dois anos do prazo para o Estado privatizar a sua participação de 61,8% no Bankia que, após a fusão com o CaixaBank, ultrapassará 16% deste último.

A ministra porta-voz, María Jesús Montero, explicou na conferência de imprensa após o conselho de ministros que o objetivo deste adiamento, até final de 2023, é promover uma utilização mais eficiente dos recursos públicos, maximizando a recuperação de ajudas.

Esta é a terceira prorrogação do prazo de privatização a ser aprovada, contando com as acordadas anteriormente pelo Governo de Mariano Rajoy, e permitirá ao FROB - o fundo do Estado que detém a participação no Bankia - executar a sua estratégia de desinvestimento "com mais flexibilidade", acrescentou a também ministra das Finanças espanhola, citada pela agência EFE.