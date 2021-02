Actualidade

O presidente da Assembleia Nacional são-tomense apelou hoje aos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional (CEN) para "agirem com lisura e transparência" para que as eleições presidenciais, previstas para julho, decorram sem "qualquer tipo de suspeição".

"Auguramos muita sorte à comissão empossada. Dizer-lhes que a responsabilidade é enorme, o trabalho é árduo e que tudo o que seja necessário fazer que o façam no quadro da lei, com lisura e transparência, afastando todo o tipo de suspeição que podem recair sobre vós", disse hoje Delfim Neves, no ato de investidura dos novos membros da CEN.

Delfim Neves criticou a ausência dos representantes do Ação Democrática Independente (ADI, maior partido da oposição) na cerimónia.