UE/Presidência

O Governo prevê usar 200 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), hoje colocado em consulta pública, na transição digital da Segurança Social, com vista à modernização do seu sistema de informação.

De acordo com o documento, os investimentos previstos neste âmbito "incluem iniciativas em cinco eixos estratégicos", sendo um deles a "reorganização da conceção do sistema de Segurança Social e modernização do Sistema de Informação da Segurança Social".

O Governo pretende, ainda, desenvolver um "novo modelo de relacionamento (Visão 360.º) que agilize e integre numa lógica omnicanal os variados canais de interação do cidadão e da empresa com a segurança social, com recurso a tecnologias emergentes", bem como "reformular e adaptar o posto de trabalho (Posto de trabalho 21), viabilizando o recurso a modos mais adaptativos de trabalho, como o teletrabalho, intervindo nos equipamentos e soluções de produtividade e comunicação".