Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, pela segunda sessão consecutiva, com uma subida no índice PSI20 de 0,32% para 4.830,01 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, nove subiram, seis desceram e três ficaram inalteradas.

A Sonae SGPS liderou as subidas ao somar 4,32% para 0,70 euros e a Corticeira Amorim registou a maior descida ao baixar 2% para 10,80 euros.