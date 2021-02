Covid-19

O vereador demissionário da Proteção Civil da Câmara de Lisboa justificou hoje a decisão com o "mal-estar" provocado na autarquia depois ter sido vacinado, considerando, assim, que não estavam reunidas as condições para continuar no cargo.

Carlos Castro enviou hoje uma carta ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), renunciando ao cargo de vereador de Proteção Civil, "pedido que foi de imediato aceite", divulgou a autarquia em comunicado.

O facto de o autarca ter sido vacinado com uma das 126 vacinas que sobraram do processo de vacinação dos lares da cidade, assim como os comandantes do Regimento de Sapadores Bombeiros e da Polícia Municipal e a Diretora Municipal da Higiene Urbana, provocou "mal-estar em vários serviços do município", escreve na carta endereçada a Medina, divulgada na sua página da rede social Facebook.