UE/Presidência

Portugal prevê investir 583 milhões de euros em equipamentos e respostas sociais, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com vista a aumentar as respostas em creches, mas também retirar idosos das instituições.

De acordo com o documento, que foi hoje colocado em consulta pública pelo Governo, Portugal quer investir 583 milhões de euros em cinco projetos - três no continente, um na Região Autónoma dos Açores e outro na Região Autónoma da Madeira - com o objetivo de reforçar, requalificar e inovar as respostas sociais dirigidas às crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Para a nova geração de equipamentos e respostas sociais para a primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência, o Governo de António Costa destina 417 milhões de euros, definindo como um dos primeiros objetivos a criação de 28 mil novas vagas sobretudo nas zonas Norte, Área Metropolitana de Lisboa e Algarve, onde há maior défice.