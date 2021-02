Actualidade

A vida de "milhões de civis" no norte do Iémen está em perigo, devido à escalada de violência em Marib, o último reduto das forças governamentais na região que os rebeldes Huthis querem controlar, alertou hoje as Nações Unidas.

Os rebeldes, apoiados pelo Irão, vêm tentando dominar esta cidade rica em petróleo há mais de um ano. Após um período de calma, retomaram no dia 08 de fevereiro a sua ofensiva contra as tropas leais ao governo, apoiadas por uma coligação liderada pela Arábia Saudita.

"Estou muito preocupado com a escalada militar em Marib", escreveu, na sua conta na rede Twitter, o subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, adiantando que um ataque à cidade "colocaria dois milhões de civis em risco, com centenas de milhares potencialmente forçados a fugir e com consequências humanitárias inimagináveis".