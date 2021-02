Venezuela

Mais de 300 pessoas estão atualmente presas na Venezuela por motivos políticos, segundo dados divulgados hoje pelo Foro Penal Venezuelano (FPV), uma organização não-governamental (ONG) local conhecida por defender legalmente estes cidadãos detidos.

"No dia de hoje, no Foro Penal, temos registados 329 presos políticos na Venezuela", escreveu o diretor do FPV na sua conta do Twitter.

Segundo Gonzalo Himiob Santome, os presos políticos dividem-se em 305 homens e 24 mulheres, 327 adultos e dois adolescentes.