Covid-19

A África do Sul anunciou hoje a intenção de produzir a sua própria vacina contra a covid-19 em cooperação com os parceiros do grupo de países BRICS, do qual faz também parte, e o Governo de Cuba.

"O Governo ouviu o 'toque de clarim' feito pelos sul-africanos para acelerar a nossa capacidade para desenvolver e produzir as nossas próprias ferramentas covid-19, incluindo vacinas", disse o ministro da Saúde, Zweli Mkhize, no parlamento, na Cidade do Cabo.

"É por esta razão que estamos em conversações com os nossos parceiros do BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] e o Governo de Cuba para colaborar na partilha de tecnologia que nos tornará independentes e autossuficientes no futuro em que haverá mais ameaças de saúde pública", adiantou.