Ndjamena, 16 fev 2021 - A França, a União Europeia (UE) e o grupo G5 Sahel (Níger, Mauritânia, Burkina Faso, Mali e Chade) reafirmaram hoje o compromisso conjunto de continuar a luta contra o terrorismo no Sahel.

"Se o Sahel cair nas mãos do terrorismo, a África cairá gradualmente nas mãos do terrorismo islâmico", advertiu o Presidente francês, Emmanuel Macron, no seu discurso na sétima cimeira ordinária dos chefes de Estado do G5 Sahel, que começou na segunda-feira e terminou hoje na capital do Chade, Ndjamena.

"E a Europa também viverá as consequências desta tragédia, muito claramente. (...) É nosso dever apoiar os Estados soberanos que solicitem" apoio, salientou o líder francês, que apelou à "intensificação da ação" para "acabar com as organizações terroristas" na região.