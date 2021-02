Myanmar

Os Estados Unidos criticaram hoje as novas acusações contra a líder deposta de Myanmar (antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, e exigiram novamente a sua libertação.

"Estamos preocupados com relatos de que os militares indiciaram a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi com novas acusações", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

Acusada de ter importado ilegalmente 'walkie-talkies', a ex-líder de 75 anos foi indiciada uma segunda vez esta terça-feira por violar "a lei sobre a gestão de desastres naturais", disse à agência France-Presse (AFP) o seu advogado Khin Maung Zaw.