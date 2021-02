Actualidade

A Assembleia Nacional francesa aprovou hoje uma primeira versão do projeto de lei contra o "separatismo islâmico", apresentado pelo Governo como uma das prioridades do mandato.

O texto, que reafirma o "respeito pelos valores da República", recebeu 347 votos a favor, 151 contra e 65 abstenções, e a partir de 30 de março vai prosseguir o seu processo parlamentar no Senado.

O Governo francês apresentou o projeto ao Conselho de Ministros a 9 de dezembro, no mesmo dia do 115.º aniversário da lei de 1905 que estabeleceu a liberdade religiosa e a separação entre Igreja e Estado no país.