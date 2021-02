Covid-19

Quase 200 mil pessoas tinham recebido, até domingo, as duas doses da vacina contra a covid-19 em Portugal Continental e cerca de 330 mil a primeira dose, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com informação disponível no primeiro relatório de monitorização da vacinação contra a covid-19 em Portugal Continental, hoje divulgado, 199.511 pessoas foram vacinadas com as duas doses e 332.762 com uma dose, entre 27 de dezembro de 2020 e 14 de fevereiro.

A maioria dos que já têm a vacinação completa têm entre os 24 e os 49 anos (84.231), seguindo-se as faixas etárias 50-64 anos (48.716) e 80 ou mais anos (42.991).