Actualidade

O deputado federal brasileiro Daniel Silveira, membro da base aliada do Presidente Jair Bolsonaro, foi detido na terça-feira, após ter colocado um vídeo nas redes sociais em que insultava vários juízes do Supremo Tribunal com palavras grosseiras.

Por determinação do magistrado Alexandre de Moraes, que ordenou a detenção imediata do deputado, Silveira foi detido pouco antes da meia-noite por agentes da Polícia Federal na cidade de Petrópolis, na região montanhosa do estado do Rio de Janeiro.

"As manifestações do parlamentar Daniel Silveira, por meio das redes sociais, revelam-se gravíssimas, pois não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito", escreveu De Moraes.