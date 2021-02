Actualidade

A situação económica e de emprego dominaram os contactos que o chefe do Executivo de Macau manteve com trabalhadores, lojistas e residentes, durante os feriados do Ano Novo Lunar, em diferentes zonas do território.

Durante o período festivo do Ano Novo Lunar, que este ano decorreu entre os dias 12 e 16, Ho Iat Seng falou com responsáveis de comércios locais para conhecer como seguem os respetivos negócios, ao mesmo tempo que ouviu opiniões de residentes sobre a procura de emprego, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

Acompanhado por vários membros do executivo, Ho esteve também com trabalhadores da linha da frente e inteirou-se das medidas de resposta ao combate à pandemia da covid-19.