A produção no setor da construção recuou, em 2020, 5,7% na zona euro e 5,0% na União Europeia (UE), face a 2019, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Para além de ter contraído no acumulado do ano, também em dezembro de 2020 a produção no setor da construção contraiu em ambas as áreas: na zona euro 2,3% na comparação homóloga e 3,7% face a novembro e na UE recuou 2,1% e 3,3%, respetivamente.

Face a dezembro de 2019, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores decréscimos na produção da construção foram registados na Eslovénia (-13,1%), França (-8,6%) e Alemanha (-3,2%).