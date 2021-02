Covid-19

Os aeroportos cabo-verdianos movimentaram quase 776.000 passageiros em 2020, perdendo praticamente dois milhões de passageiros (-72%) no espaço de um ano, devido à pandemia de covid-19, segundo dados oficiais.

De acordo com um boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), ao qual a Lusa teve hoje acesso, os aeroportos de Cabo Verde receberam em 2020 um total de 13.162 aeronaves (-62,6% face a 2019) em voos internacionais e domésticos.

"A ASA registou no ano de 2020, um decréscimo significativo do tráfego, quer de aeronaves, quer de passageiros, cargas e correios, quando comparados com o mesmo período do ano anterior", descreve o boletim, justificando o desempenho com as "consequências" da pandemia, que obrigou à suspensão de voos internacionais e nacionais, com uma retoma que "tem sido muito lenta".