Quatro sindicatos do setor da banca e a Comissão de Trabalhadores do Santander tomaram, pela primeira vez, uma posição conjunta exigindo à administração do banco que "suspenda o processo unilateral de reestruturação em curso" na instituição, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), MAIS Sindicato, Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) e Comissão de Trabalhadores (CT) do Banco Santander Totta adiantam que esta posição foi assumida na sequência de uma "reunião inédita" que, no passado dia 10, juntou "pela primeira vez" estas estruturas para fazer "uma análise conjunta da situação laboral de centenas de trabalhadores" da instituição bancária.

Os sindicatos e a CT exigem à administração do Santander Totta a "imediata suspensão de todos os processos de rescisão por mútuo acordo e de encerramento de balcões e serviços durante a pandemia" e a "recolocação nos seus locais de trabalho, em condições de dignidade", de todos os trabalhadores do banco que recusaram rescindir e dos que viram os seus balcões encerrados.