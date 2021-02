Actualidade

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, defendeu hoje a formação de um governo de esquerdas na Catalunha que afaste os independentistas do Juntos pela Catalunha de Carles Puigdemont, que comparou ao Vox, a extrema-direita espanhola.

Na sua primeira avaliação das eleições de domingo naquela comunidade autónoma espanhola, o chefe do executivo espanhol realçou a "estrondosa vitória" do candidato do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC, associado ao PSOE), Salvador Illa.

"Abriu-se uma via que é pedida com grande insistência pela sociedade catalã para o reencontro e não para a confrontação como vocês vêm alimentando há muitos anos", disse Sánchez em resposta a uma pergunta feita por uma deputada do Juntos pela Catalunha (JxC, direita independentista) no parlamento, hoje de manhã.