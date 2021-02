Actualidade

O novo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apelou hoje à reconstrução do país, duramente atingido por uma crise sanitária e económica, no seio de uma "União Europeia mais integrada".

"Como os governos do período do pós-guerra temos a responsabilidade de lançar uma Nova Reconstrução", afirmou durante a apresentação do seu programa ao parlamento.

"É esta a nossa missão enquanto italianos: deixar um país melhor e mais justo aos nossos filhos e netos", adiantou.