A Ryanair disse hoje esperar que o Tribunal da Justiça da União Europeia (UE) anule as aprovações da Comissão Europeia às ajudas à aviação dadas pela Suécia e França, depois de ter visto o seu recurso negado pela primeira instância.

"Esperamos que o Tribunal de Justiça anule as aprovações da Comissão Europeia dos esquemas francês e sueco, para dar às companhias aéreas e aos consumidores um lampejo de esperança de que os políticos nacionais obcecados com as suas companhias aéreas sejam obrigados a usar as ajudas estatais sabiamente na recuperação do tráfego no mundo pós-covid, em vez de resgatar a sua companhia aérea preferida às custas da concorrência leal e dos consumidores", disse hoje um porta-voz da companhia aérea irlandesa, em comunicado.

Esta é uma das questões que a Ryanair vai endereçar ao Tribunal de Justiça da UE, que anunciou hoje ter negado recurso à companhia aérea no processo interposto contra ajudas estatais à aviação dadas pela Suécia e França, por as considerar "conforme" as leis comunitárias.