Bielorrússia

O julgamento de Viktor Babaryko, um dos grandes opositores do Presidente bielorrusso que foi preso em junho do ano passado, começou hoje em Minsk, quando continua a forte repressão à oposição no país.

Babaryko planeava concorrer às eleições presidenciais em agosto de 2020 contra o Presidente Alexander Lukashenko, que foi reeleito, mas foi preso em junho e acusado de branqueamento de capitais.

A prisão do ex-banqueiro resultou na união de grupos de vários opositores do regime que acabaram por fazer campanha pela candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya, que denunciou posteriormente os resultados das eleições de agosto como fraudulentos.