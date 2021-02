Actualidade

A consultora NKC African Economics considerou hoje que a atividade económica em Moçambique neste trimestre vai continuar reduzida, depois da queda de 2,4% no último trimestre de 2020, que motivou uma recessão de 1,2% nesse ano.

"A atividade económica vai continuar moderada no primeiro trimestre devido à continuação das medidas de contenção da pandemia de covid-19, anunciadas em 15 de janeiro, as inundações causadas pelo ciclone tropical Eloise e pela guerra civil em curso em Cabo Delgado", escrevem os analistas.

De acordo com esta filial africana da consultora Oxford Economics, "os últimos números sobre a evolução da atividade económica, referentes ao último trimestre do ano passado, indicam que o crescimento económico ficou abaixo do previsto, depois de ter registado contrações relativamente benignas no segundo e terceiro trimestres devido à produção agrícola resiliente".