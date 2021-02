Actualidade

As seleções portuguesa e brasileira de futebol poderão defrontar-se num jogo particular em 2022, no âmbito do Bicentenário da Independência do país sul-americano, disse hoje à agência Lusa o embaixador português em Brasília.

A possibilidade de o jogo acontecer em território brasileiro foi abordada na quinta-feira, aquando da primeira viagem oficial do embaixador Luís Faro Ramos ao Rio de Janeiro, na qual teve uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Tive uma reunião muito boa e alargada com a CBF e gostaria de salientar que falei com os seus responsáveis sobre a possibilidade de, em 2022, fazermos no Brasil um jogo de futebol entre as seleções 'A' de Portugal e do Brasil. É uma questão que agora vamos trabalhar", disse o diplomata.