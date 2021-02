Actualidade

As taxas de juro implícitas do crédito à habitação caíram em janeiro pelo quinto mês consecutivo, atingindo o novo mínimo histórico de 0,873%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em janeiro, a taxa de juro implícita no crédito à habitação desceu 2,4 pontos base face a dezembro de 2020, fixando-se nos 0,897%, mantendo a trajetória descendente iniciada em setembro de 2020.

Para o destino de financiamento de aquisição de habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,892%, menos 2,3 pontos base face a dezembro.