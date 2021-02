Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) colocou hoje 1.250 milhões de euros em dívida a três e 11 meses, continuando a financiar-se a taxas negativas em mínimos históricos.

De acordo com a informação disponível na página da agência financeira Bloomberg, foram colocados 625 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade em 21 de janeiro de 2022 (11 meses), a uma taxa média de -0,524% e 625 milhões de euros em títulos com maturidade em 21 de maio de 2021 (três meses) a uma taxa média de -0,543%.

A três meses, a procura excedeu em 2,87 vezes a oferta e, a 11 meses, a procura excedeu em 2,75 vezes a oferta.