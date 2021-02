Actualidade

O secretário de Estado para a Transição Digital disse hoje que o investimento da Nokia no centro de serviços globais em Portugal é de 90 milhões de euros e vai criar 300 empregos até final de 2022.

A Nokia assinou hoje um memorando de entendimento com o Governo para a criação de um centro de serviços globais em Portugal, que será localizado na Amadora (onde a empresa tem instalações), no âmbito de uma parceria que prevê também a cooperação entre as duas entidades na implementação do Plano de Ação para a Transição Digital.

André de Aragão Azevedo destacou que este protocolo "marca uma etapa" no processo de investimento da Nokia em Portugal, permitindo a "criação de emprego altamente qualificado e com infraestruturas".