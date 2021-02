Actualidade

A consultora NKC African Economics reviu hoje a sua estimativa para a inflação em Angola, antevendo que os preços subam 22,4% este ano e 14,5% em 2022, depois de subirem 22,3% no ano passado.

"Antevemos que a taxa de inflação aumente marginalmente para 22,4% este ano, antes de abrandar para 14,5% em 2022, e dado o elevado nível da inflação e as taxas de juro reais negativas, não esperamos que o Banco Nacional de Angola baixe a sua taxa de juro de referência antes de 2022", dizem os analistas.

De acordo com um comentário aos valores da inflação no ano passado, que aumentou para 22,3% face aos 17,1% registados em 2019, esta filial africana da consultora britânica Oxford Economics escreve que "isto aconteceu essencialmente devido à queda dos preços do petróleo e à liberalização cambial de 2019, que fez o kwanza perder cerca de 26% do seu valor no ano passado".