Covid-19

Mais de 67 mil pessoas, entre as quais 5.249 profissionais de saúde, procuraram apoio na linha de aconselhamento psicológico do SNS 24, lançada em abril, avançou hoje à Lusa o presidente da SPMS.

Desde que foi criada, em 01 de abril de 2020, a linha já atendeu 67.245 pessoas, entre as quais 5.249 profissionais de saúde, disse Luís Goes Pinheiro, em entrevista à agência Lusa a propósito de um ano de pandemia, que em Portugal teve início a 02 de março com o aparecimento dos dois primeiros casos de covid-19.

Apesar de ser uma linha que "está mais vocacionada para o cidadão comum, ainda assim houve 5.249 chamadas de profissionais de saúde, o que significa que também para estes, esta linha de aconselhamento psicológico foi importante existir", disse o presidente da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.