O Comité Olímpico de Portugal (COP) denunciou hoje o desprezo pelo desporto e atividade física no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), colocado na terça-feira em consulta pública pelo Governo.

"O objetivo do PRR é o de preparar o caminho para a construção de uma economia mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. Neste caminho, surpreendentemente, não fazem parte do roteiro muita das preocupações enunciadas no documento base, Estratégia Portugal 2030, designadamente no domínio da atividade física e desportiva das populações", lê-se no comunicado do COP.

Para o organismo olímpico, "os clubes desportivos, as federações desportivas, bem como as organizações promotoras da atividade física e desportiva - públicas, associativas e privadas - têm, mais uma vez, fortes razões para se sentirem profundamente desagradados".