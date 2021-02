Actualidade

O diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em 2018, pediu a Portugal ajuda na reconstrução do património histórico através da doação de peças museológicas, disse hoje à Lusa o embaixador português em Brasília.

O pedido foi feito pelo diretor da instituição, Alexander Kellner, aquando da primeira viagem oficial do embaixador Luís Faro Ramos ao Rio de Janeiro, na última sexta-feira.

"Portugal contribuiu, no final do ano passado, com cerca de 100 mil reais (cerca de 15 mil euros) para os trabalhos do Museu Nacional e é uma verba que já está a ser utilizada agora, em 2021, e que o diretor do Museu agradeceu", relatou o diplomata.