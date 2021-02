Covid-19

O Presidente sul-africano e alguns profissionais de saúde começaram hoje a ser vacinados contra a covid-19 e receberam a vacina da farmacêutica Johnson & Johnson, num hospital da Cidade do Cabo, noticiou a televisão sul-africana.

Os primeiros quatro enfermeiros, dois homens e duas mulheres, integram um primeiro grupo de 14 profissionais de saúde vacinados no hospital distrital de Khayelitsha, arredores da Cidade do Cabo, segundo um porta-voz do Ministério da Saúde.

As autoridades de saúde sul-africanas estimam vacinar 80.000 profissionais de saúde nas próximas duas semanas, nas nove províncias do país durante a primeira fase da operação sanitária.