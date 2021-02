Angola/Cafunfo

Uma associação cívica do leste de Angola, denominada "AKWA MANA", condena a "chacina" de Cafunfo, palco de incidentes com mortos e feridos e diz-se "profundamente abalada e inconformada com o agravar da situação", denunciando uma "caça às bruxas".

Num comunicado, a que a Lusa teve hoje acesso, a "AKWA MANA" lamenta as declarações, que considera "falaciosas", de responsáveis do Ministério do Interior e da polícia angolana, "destiladas com ódio, raiva e rançar contra o povo do leste".

Segundo esta associação cívica, muitos cidadãos foram "sem escrúpulos brutalmente espancados, mortos pelas forças policiais altamente equipadas com todos os meios bélicos, como se estivessem em plena guerra".