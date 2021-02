Open da Austrália

Melbourne, Austrália, 17 fev 2021 - O tenista grego Stefanos Tsitsipas derrotou hoje o espanhol Rafael Nadal, número dois mundial, e assegurou a qualificação para as meias-finais do Open da Austrália, primeiro 'major' da época, que está a decorrer em Melbourne Park.

Depois de ceder as duas primeiras partidas, o jovem helénico, de 22 anos e sexto colocado no 'ranking' ATP, conseguiu dar a volta ao encontro e impor-se ao esquerdino de Manacor, de 34 anos, em cinco renhidos 'sets', com os parciais de 3-6, 2-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 7-5, em quatro horas e cinco minutos.

Garantido o regresso às meias-finais, após a estreia em 2019, Stefanos Tsitsipas, campeão do Estoril Open há dois anos, vai defrontar agora o russo Daniil Medvedev, que bateu nos quartos de final o compatriota Andrey Rublev, por 7-5, 6-3 e 6-2, em duas horas e cinco minutos.