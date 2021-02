Actualidade

Os sete municípios que integram a Águas do Alto Minho (AdAM) criticaram hoje o desempenho da empresa, dando-lhe "o prazo de uma fatura" para que "vire a página", face à "enorme desilusão" da sua atuação desde que foi criada.

"A nossa expectativa é que as coisas comecem a melhorar no prazo da próxima faturação. Se não melhorarem, vocês conhecem cada um dos presidentes de Câmara que estão aqui, não vamos ficar parados, nunca, em nenhuma circunstância. Temos feito um debate privado, nos locais próprios, nos órgãos de gestão, mas se as coisas não mudarem então temos de ser nós a mudar", afirmou hoje o presidente da Câmara de Caminha.

O socialista Miguel Alves respondia às perguntas dos jornalistas numa conferência de imprensa iniciada com a leitura, pelo presidente da Câmara de Viana do Castelo, de um comunicado conjunto dos sete municípios que dizem ter "chegado o tempo de dizer basta à enorme desilusão do desempenho da AdAm".