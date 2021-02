Covid-19

A Deco recebeu dezenas de reclamações por falhas na qualidade do serviço de internet durante o confinamento, inclusive de juntas de frequesia de regiões do interior, onde por falta de cobertura há crianças que não conseguem acompanhar as aulas à distância.

Segundo disse à Lusa fonte da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), além das queixas de consumidores individuais, alguns em teletrabalho e outros com filhos em casa com ensino à distância, que reclamam das falhas na qualidade do serviço, foram igualmente recebidos abaixo-assinados de grupos de cidadãos e reclamações de juntas de freguesia, sobretudo da zona de Pedrogão Grande.

"Neste último caso, não se trata apenas de falhas na qualidade do serviço. Nem sequer têm rede", disse a mesma fonte, sublinhando que a Deco já alertou para a necessidade de rever a situação com urgência, tendo encaminhado as queixas para a ANACOM.