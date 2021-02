Actualidade

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste recusou a homologação do novo Processo Especial de Revitalização (PER) pedido pela DescobrirPress, empresa do grupo Impala que edita, entre outras, as revistas TV 7 Dias, Nova Gente e Maria.

De acordo com um despacho do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo de Comércio de Sintra, a que a Lusa teve acesso, foi proferida, em 15 de fevereiro, a "recusa de homologação relativo ao acordo entre a empresa Descobrirpress - Serviços Editoriais e Gráficos, SA" e centenas de credores, entre os quais a gráfica Sogapal, o Instituto da Segurança Social e mais de 200 ex-trabalhadores.

"Mais ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que antecede e ainda de que a decisão vincula os credores, mesmo aqueles que não hajam participado nas negociações", lê-se ainda no documento.