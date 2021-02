Actualidade

O PAN requereu hoje uma audição urgente do presidente do Tribunal Constitucional (TC) na Assembleia da República, para que João Caupers esclareça declarações "que atentam contra as pessoas LGBTI".

O partido enviou um requerimento ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias no qual solicita "o agendamento de audição, com caráter de urgência, a realizar em comissão, ao senhor presidente do TC, professor doutor João Caupers, tendo em vista a prestação de esclarecimentos sobre as declarações referidas".

No documento, o grupo parlamentar refere uma notícia publicada pelo Diário de Notícias (DN) na terça-feira sobre "declarações homofóbicas proferidas pelo recém-eleito presidente do TC" num texto publicado em maio de 2010, aquando da promulgação pelo então Presidente da República Aníbal Cavaco Silva da lei que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo.