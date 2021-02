Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou hoje o repatriamento de portugueses que se encontram no Brasil e que precisam de regressar a Portugal por "razões humanitárias".

Em 27 de janeiro, o Governo suspendeu os voos de e para o Brasil entre os dias 29 de janeiro e 14 de fevereiro, uma medida "de último recurso" que o ministro dos Negócios Estrangeiros admitiu ser necessária em conta a "situação muito difícil" que se vivia em Portugal em relação à pandemia de covid-19.

"Na altura, falei com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ao qual expliquei que era uma medida que tomávamos não por qualquer avaliação negativa da situação epidemiológica do Brasil, mas porque vivíamos uma situação epidemiológica muito difícil em Portugal e tínhamos de tomar medidas desta natureza última", explicou Santos Silva, numa audição na comissão parlamentar de Assuntos Europeus, respondendo assim à questão colocada pela deputada do Bloco de Esquerda (BE) Fabíola Cardoso quanto aos pedidos de repatriamento de portugueses no estrangeiro.